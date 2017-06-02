亚洲橡胶：TOCOM期胶触及约七个月低点，追随沪胶跌势

路透东京6月2日 - 指标东京期胶周五下跌，触及约七个月低点，因上海期胶持于至少2005年以来的最低，而日圆走弱和日股上涨则抑制了期胶跌幅。

上海期胶近期一直受到人民币跳升的打击。在中国大型国有银行的美元卖单影响下，人民币兑美元飙升至近七个月高位。

一些交易员表示，有关中国橡胶库存货轮换的传言也打击市场。路透致信中国官方部门询问，但未获得回复。

“上海橡胶价格从本周中期开始挫跌，人民币大幅走高是背后的原因之一，”一名不愿具名的驻东京交易员表示。

“我不知道传闻是否有根据，但无论怎样，我认为市场已经跌了太多，”他说，并预测下周反弹。

东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 收跌4.7日圆或2.4%，至每公斤194日圆(1.74美元)，之前曾触及2016年11月10日以来最低位192.3日圆。该合约本周累计下滑8.9%。

上海期交所主力9月期胶合约跌80元人民币，收报每吨12,405元人民币(1,812美元)。

该合约盘中一度触及周四低点12,350元人民币，这至少为2005年8月以来最低。