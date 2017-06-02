亚洲橡胶：TOCOM期胶触及约七个月低点，追随沪胶跌势

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月2日 - 指标东京期胶周五下跌，触及约七个月低点，因上海期胶持于至少2005年以来的最低，而日圆走弱和日股上涨则抑制了期胶跌幅。
上海期胶近期一直受到人民币跳升的打击。在中国大型国有银行的美元卖单影响下，人民币兑美元飙升至近七个月高位。
一些交易员表示，有关中国橡胶库存货轮换的传言也打击市场。路透致信中国官方部门询问，但未获得回复。
“上海橡胶价格从本周中期开始挫跌，人民币大幅走高是背后的原因之一，”一名不愿具名的驻东京交易员表示。
“我不知道传闻是否有根据，但无论怎样，我认为市场已经跌了太多，”他说，并预测下周反弹。
东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 收跌4.7日圆或2.4%，至每公斤194日圆(1.74美元)，之前曾触及2016年11月10日以来最低位192.3日圆。该合约本周累计下滑8.9%。
上海期交所主力9月期胶合约跌80元人民币，收报每吨12,405元人民币(1,812美元)。
该合约盘中一度触及周四低点12,350元人民币，这至少为2005年8月以来最低。
新加坡商品交易所(SICOM)近月合约7月期胶最新报每公斤144.0美分，跌2.8美分。(完) (编译 王洋/王颖；审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为