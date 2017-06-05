亚洲橡胶：TOCOM期胶连五日下跌，一度触及七个月低位

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月5日 - 指标东京期胶周一连续第五个交易日下跌，此前一度触及七个月低位，因日圆兑美元上涨，导致以其它币种购买日圆计价资产的成本更高。
东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 收低2.5日圆，每公斤报191.5日圆(1.73美元)，稍早曾触及七个月低位186.5日圆。
美元兑日圆上涨0.2%，日内曾触及两周低位110.25日圆。
经纪商表示，TOCOM期胶也受到了上海期胶低迷的打压。
上海期交所主力9月期胶合约盘中一度下滑，但最终收高0.4%，报每吨12,530元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)近月合约7月期胶最新报每公斤144.50美分，上涨0.4美分。(完) (编译 王琛/王洋; 审校 艾茂林/孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为