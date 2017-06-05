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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 15:56 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连五日下跌，一度触及七个月低位

路透东京6月5日 - 指标东京期胶周一连续第五个交易日下跌，此前一度触及七个月低位，因日圆兑美元上涨，导致以其它币种购买日圆计价资产的成本更高。

东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 收低2.5日圆，每公斤报191.5日圆(1.73美元)，稍早曾触及七个月低位186.5日圆。

美元兑日圆上涨0.2%，日内曾触及两周低位110.25日圆。

经纪商表示，TOCOM期胶也受到了上海期胶低迷的打压。

上海期交所主力9月期胶合约盘中一度下滑，但最终收高0.4%，报每吨12,530元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约7月期胶最新报每公斤144.50美分，上涨0.4美分。(完) (编译 王琛/王洋; 审校 艾茂林/孙茉莉)
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