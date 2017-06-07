版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 19:04 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶七日连跌，盘中曾触及七个月低位

路透东京6月7日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周三连续第七个交易日下跌，触及七个月低位，经纪商解释称，这是受供应过剩担忧及日圆/美元走强拖累。

但TOCOM期胶在收盘时收复部分跌幅，因上海期胶本交易日表现基本持稳。

11月TOCOM期胶收低0.3日圆，报每公斤185.5日圆，盘中一度触及七个月低位178.8日圆。

上海期交所交投最活跃的9月期胶上涨60元人民币，收于每吨12,550元人民币，距离周一所及九个月低位不远。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶最新报每公斤140美分，下涨4.7美分。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐