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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 18:00 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶八日连跌，受沪胶下跌拖累

路透东京6月8日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周四连续第八个交易日下跌，在上日触及的七个月低点附近徘徊，因供应过剩担忧令上海期胶走软，打击了投资者信心。

TOCOM-11月期胶 收低3.9日圆，报每公斤181.6日圆(1.65美元)，创2月中以来持续时间最长的一轮跌势。

“由于中国青岛港橡胶库存高企，加上中国轮胎需求低迷，令上海市场承压，”丰商事的分析师Jiong Gu说。

“这为近期TOCOM市场定下基调，”他称。

上海期交所主力合约9月期胶下跌100元人民币，收于每吨12,405元。自2月中触及高位后，沪胶已接近腰斩。

“泰国实货橡胶价格也因供应过剩而大幅下跌，对TOCOM期胶造成压力，特别是近月合约，”Jiong Gu称。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约7月期胶最新报每公斤139.0美分，下跌0.5美分。(完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 于春红)
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