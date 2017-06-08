亚洲橡胶：TOCOM期胶八日连跌，受沪胶下跌拖累

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月8日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周四连续第八个交易日下跌，在上日触及的七个月低点附近徘徊，因供应过剩担忧令上海期胶走软，打击了投资者信心。
TOCOM-11月期胶 收低3.9日圆，报每公斤181.6日圆(1.65美元)，创2月中以来持续时间最长的一轮跌势。
“由于中国青岛港橡胶库存高企，加上中国轮胎需求低迷，令上海市场承压，”丰商事的分析师Jiong Gu说。
“这为近期TOCOM市场定下基调，”他称。
上海期交所主力合约9月期胶下跌100元人民币，收于每吨12,405元。自2月中触及高位后，沪胶已接近腰斩。
“泰国实货橡胶价格也因供应过剩而大幅下跌，对TOCOM期胶造成压力，特别是近月合约，”Jiong Gu称。
新加坡商品交易所(SICOM)近月合约7月期胶最新报每公斤139.0美分，下跌0.5美分。(完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为