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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 15:21 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶结束八日连跌，受日圆走软及空头回补提振

路透东京6月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周五结束八日连跌局面，交易商称，因日圆兑美元走软，而且周末前出现一些空头回补操作。

TOCOM期胶周线跌3.6%，接近周三所及七个月低位。

“TOCOM期胶受到日圆走软及空头回补提振，因一些市场参与者一直在建立卖出头寸，”东京一位经纪商称。

若日圆走低，就会令其它货币持有者购买以日圆计价大宗商品的成本下降。

东京商品交易所(TOCOM)11月期胶 收高5.4日圆，每公斤报187日圆(1.69美元)。

上海期交所主力合约9月期胶涨55元人民币，每吨收报12,475元人民币(1,835美元) 。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约7月期胶最新报每公斤139.10美分，下跌0.5美分。(完) (编译 刘秀红/王琛；审校 王洋/于春红)
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