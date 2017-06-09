亚洲橡胶：TOCOM期胶结束八日连跌，受日圆走软及空头回补提振

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周五结束八日连跌局面，交易商称，因日圆兑美元走软，而且周末前出现一些空头回补操作。
TOCOM期胶周线跌3.6%，接近周三所及七个月低位。
“TOCOM期胶受到日圆走软及空头回补提振，因一些市场参与者一直在建立卖出头寸，”东京一位经纪商称。
若日圆走低，就会令其它货币持有者购买以日圆计价大宗商品的成本下降。
东京商品交易所(TOCOM)11月期胶 收高5.4日圆，每公斤报187日圆(1.69美元)。
上海期交所主力合约9月期胶涨55元人民币，每吨收报12,475元人民币(1,835美元) 。
新加坡商品交易所(SICOM)近月合约7月期胶最新报每公斤139.10美分，下跌0.5美分。(完) (编译 刘秀红/王琛；审校 王洋/于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为