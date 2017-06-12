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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 15:45 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅微幅收低，受中国疲弱汽车销售数据拖累

路透东京6月12日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一微幅收低，因中国疲弱汽车销售数据再度激发对橡胶供应过剩的担忧。

中国汽车工业协会周一表示，中国5月汽车销量同比下降0.1%至210万辆，为2015年以来首度出现连续两个月下滑局面，因政府回撤税收刺激政策拖累需求走软。

今日稍早，东京商品交易所(TOCOM)期胶因油价走坚而上涨，涨幅达1%。

“白天的交易时段，美元/日圆变动不大，所以期胶很难波动，”东京的一名经纪商说道。

TOCOM-11月期胶 收低0.1日圆，每公斤报186.9日圆。该合约上周三曾触及七个月低位178.8日圆。

上海期交所主力合约9月期胶上涨190元人民币，每吨收报12,675元人民币(1,865美元)，但仍在上周四触及的九个月低位12,215元人民币附近徘徊。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约7月期胶最新报每公斤142.00美分，上涨1.4美分。(完) (编译 刘秀红/王琛；审校 艾茂林/于春红)
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