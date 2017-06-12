亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅微幅收低，受中国疲弱汽车销售数据拖累

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月12日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一微幅收低，因中国疲弱汽车销售数据再度激发对橡胶供应过剩的担忧。
中国汽车工业协会周一表示，中国5月汽车销量同比下降0.1%至210万辆，为2015年以来首度出现连续两个月下滑局面，因政府回撤税收刺激政策拖累需求走软。
今日稍早，东京商品交易所(TOCOM)期胶因油价走坚而上涨，涨幅达1%。
“白天的交易时段，美元/日圆变动不大，所以期胶很难波动，”东京的一名经纪商说道。
TOCOM-11月期胶 收低0.1日圆，每公斤报186.9日圆。该合约上周三曾触及七个月低位178.8日圆。
上海期交所主力合约9月期胶上涨190元人民币，每吨收报12,675元人民币(1,865美元)，但仍在上周四触及的九个月低位12,215元人民币附近徘徊。
新加坡商品交易所(SICOM)近月合约7月期胶最新报每公斤142.00美分，上涨1.4美分。(完) (编译 刘秀红/王琛；审校 艾茂林/于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为