亚洲橡胶：TOCOM期胶延续跌势，因沪胶跳水

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月13日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周二回吐早先涨幅，连续第二日收跌，在外界担心中国这个全球最大的橡胶进口国需求放缓之际，受沪胶跳水的打压。
“东京期胶承压，因沪胶加速下跌，而日圆走低没能起到太大提振作用，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida说道。
美元兑日圆略微持坚，日内上涨0.2%，报110.18日圆。
东京商品交易所(TOCOM)11月期胶 收低1.6日圆，至每公斤185.3日圆。
上海期交所主力合约9月期胶大跌305元人民币，至每吨12,325元。
“市场担心中国需求趋软。投资人将密切注意本周的中国经济数据，”Yoshida称。
中国周三将公布规模以上工业增加值及社会消费品零售总额。
新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶最新报每公斤137.8美分，下跌4.6美分。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 于春红/高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为