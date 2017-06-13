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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 18:07 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶延续跌势，因沪胶跳水

路透东京6月13日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周二回吐早先涨幅，连续第二日收跌，在外界担心中国这个全球最大的橡胶进口国需求放缓之际，受沪胶跳水的打压。

“东京期胶承压，因沪胶加速下跌，而日圆走低没能起到太大提振作用，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida说道。

美元兑日圆略微持坚，日内上涨0.2%，报110.18日圆。

东京商品交易所(TOCOM)11月期胶 收低1.6日圆，至每公斤185.3日圆。

上海期交所主力合约9月期胶大跌305元人民币，至每吨12,325元。

“市场担心中国需求趋软。投资人将密切注意本周的中国经济数据，”Yoshida称。

中国周三将公布规模以上工业增加值及社会消费品零售总额。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶最新报每公斤137.8美分，下跌4.6美分。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 于春红/高琦)
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