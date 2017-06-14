亚洲橡胶：TOCOM期胶跳涨5.5%，泰国稳定胶价计划注入强心针

路透东京6月14日 - 指标东京橡胶期货周三跳涨逾5%，至近两周高位，受泰国政府协助胶农及稳定胶价的计划支撑。

泰国内阁周二通过多项措施，包括将一项100亿泰铢农企贷款计划延长三年，以及新增一项橡胶业100亿泰铢贷款计划。

“泰国提振胶价的消息是好一段时间以来的第一个利多消息，这协助提振市场士气，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa称。

东京商品交易所(TOCOM)11月期胶收高10.2日圆或5.5%，报每公斤195.5日圆。稍早，一度触及196.5日圆，为6月2日以来最高。

上海9月期胶大涨360元人民币，收报每吨12,900元。

“不过我不清楚此轮涨势能持续多久，因原先是假定泰国要在5月底前出售掉剩余的库存，但其实它并没有，相反还改变了政策。”他说道。

全球最大橡胶生产国--泰国3月时曾表示力争要在5月底前清空还剩下的107,000吨橡胶库存。