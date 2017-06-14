亚洲橡胶：TOCOM期胶跳涨5.5%，泰国稳定胶价计划注入强心针

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月14日 - 指标东京橡胶期货周三跳涨逾5%，至近两周高位，受泰国政府协助胶农及稳定胶价的计划支撑。
泰国内阁周二通过多项措施，包括将一项100亿泰铢农企贷款计划延长三年，以及新增一项橡胶业100亿泰铢贷款计划。
“泰国提振胶价的消息是好一段时间以来的第一个利多消息，这协助提振市场士气，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa称。
东京商品交易所(TOCOM)11月期胶收高10.2日圆或5.5%，报每公斤195.5日圆。稍早，一度触及196.5日圆，为6月2日以来最高。
上海9月期胶大涨360元人民币，收报每吨12,900元。
“不过我不清楚此轮涨势能持续多久，因原先是假定泰国要在5月底前出售掉剩余的库存，但其实它并没有，相反还改变了政策。”他说道。
全球最大橡胶生产国--泰国3月时曾表示力争要在5月底前清空还剩下的107,000吨橡胶库存。
新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶最新报每公斤144.6美分，上涨6.2美分。(完) (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 艾茂林/李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为