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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 16:25 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨，受沪胶走坚支撑盘中触及两周高点

路透东京6月15日 - 指标东京橡胶期货周四续涨，盘中触及两周高点，受上海期胶走坚支撑。

随着国际橡胶联盟(IRCo)下属战略性市场操作委员会本周末在印尼举行内部会议，讨论橡胶价格下跌的问题，期胶可能会因此获得进一步的支撑。

泰国橡胶局(RAOT)局长Titus Suksaard证实，该会议将召开。他说，泰国橡胶局将参加此次会议，以讨论稳定橡胶价格的举措。这可能包括抑制出口和生产。

上周指标东京期胶曾跌至七个月低点。

不过一些市场参与者对于减产能否大幅改善价格走势还有疑问，因为过去此类减产行动，很少带动价格走升。

东京商品交易所(TOCOM)11月期胶 收高3.9日圆，报每公斤199.4日圆。稍早一度触及199.5日圆的两周最高。

上海9月期胶涨160元人民币，收报每吨12,845元，盘中一度触及约两周最低。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶最新报每公斤146.5美分，上涨1.6美分。(完) (编译 汪红英/王洋; 审校 于春红)
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