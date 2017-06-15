亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨，受沪胶走坚支撑盘中触及两周高点

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月15日 - 指标东京橡胶期货周四续涨，盘中触及两周高点，受上海期胶走坚支撑。
随着国际橡胶联盟(IRCo)下属战略性市场操作委员会本周末在印尼举行内部会议，讨论橡胶价格下跌的问题，期胶可能会因此获得进一步的支撑。
泰国橡胶局(RAOT)局长Titus Suksaard证实，该会议将召开。他说，泰国橡胶局将参加此次会议，以讨论稳定橡胶价格的举措。这可能包括抑制出口和生产。
上周指标东京期胶曾跌至七个月低点。
不过一些市场参与者对于减产能否大幅改善价格走势还有疑问，因为过去此类减产行动，很少带动价格走升。
东京商品交易所(TOCOM)11月期胶 收高3.9日圆，报每公斤199.4日圆。稍早一度触及199.5日圆的两周最高。
上海9月期胶涨160元人民币，收报每吨12,845元，盘中一度触及约两周最低。
新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶最新报每公斤146.5美分，上涨1.6美分。(完) (编译 汪红英/王洋; 审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为