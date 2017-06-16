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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 17:58 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，受日圆走软及橡胶生产商本周末会议影响

路透东京6月16日 - 指标东京橡胶期货周五收高，涨至200日圆大关上方，涨势延续至第三日，并在四周内首次录得周线上涨，因日圆走低，另有消息称橡胶生产商将在本周末举行会议商讨橡胶价格问题。

国际橡胶联盟(IRCo)下属战略性市场操作委员会本周末将在印尼举行内部会议，讨论橡胶价格下跌的问题。

“该会议定期对橡胶价格走势和市场形势进行检视，”印尼橡胶协会主席Moenarji Soedargo周五通过电话告诉路透。

东京商品交易所(TOCOM)11月期胶 收高1.6日圆或0.8%，报每公斤201.0日圆。盘中稍早一度触及204.0日圆，为5月31日来最高。

该合约本周累计上涨7.5%，为1月底以来最大增幅。

“日圆下滑亦带来支撑，”Nissan Securities研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。“不过因中国供给过剩，整个市场人气仍偏空。”

上海9月期胶涨55元人民币，收报每吨12,875元。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶报每公斤146.4美分，跌0.1美分。(完) (编译 王琛/孙茉莉; 审校 于春红/高琦)
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