亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，受日圆走软及橡胶生产商本周末会议影响

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月16日 - 指标东京橡胶期货周五收高，涨至200日圆大关上方，涨势延续至第三日，并在四周内首次录得周线上涨，因日圆走低，另有消息称橡胶生产商将在本周末举行会议商讨橡胶价格问题。
国际橡胶联盟(IRCo)下属战略性市场操作委员会本周末将在印尼举行内部会议，讨论橡胶价格下跌的问题。
“该会议定期对橡胶价格走势和市场形势进行检视，”印尼橡胶协会主席Moenarji Soedargo周五通过电话告诉路透。
东京商品交易所(TOCOM)11月期胶 收高1.6日圆或0.8%，报每公斤201.0日圆。盘中稍早一度触及204.0日圆，为5月31日来最高。
该合约本周累计上涨7.5%，为1月底以来最大增幅。
“日圆下滑亦带来支撑，”Nissan Securities研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。“不过因中国供给过剩，整个市场人气仍偏空。”
上海9月期胶涨55元人民币，收报每吨12,875元。
新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶报每公斤146.4美分，跌0.1美分。(完) (编译 王琛/孙茉莉; 审校 于春红/高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为