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亚洲 | 2017年 6月 19日 星期一 15:34 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌2.9%，受沪胶疲软影响

路透东京6月19日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期约周一收盘下挫2.9%，来到近一周低位，经纪商称受到上海期胶疲弱影响。

主要国际橡胶生产商周末刚在印尼举行了一场会议。印尼橡胶协会(Gapkindo)主席Moenarji Soedargo周一表示，印尼并不担心近期胶价下挫情况，因市场基本面仍然强劲。

Soedargo不愿透露会议讨论细节。外界预期胶商在会议上讨论了胶价情况。橡胶期货本月稍早触及七个月低点，部分是因为最大橡胶进口国中国的进口放缓。

东京商品交易所(TOCOM)11月橡胶期货 收低5.8日圆，报每公斤195.2日圆(1.76美元)，低于上周五触及的两周高位。

上海期交所主力9月橡胶期货跌240元人民币，报每吨12,690元人民币(1,862美元)。

新加坡近月7月橡胶期货最新报每公斤141.7美分，下跌4.1美分。(完) (编译 艾茂林/于春红; 审校 孙茉莉/张若琪)
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