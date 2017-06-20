亚洲橡胶：TOCOM期胶触及近两周低点，日本橡胶库存上升

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月20日 - 指标东京橡胶期货周二延续跌势，触及近两周低点，此前数据显示日本国内橡胶库存上升3%，另外，第二大产胶国印尼表示并不担心近期胶价下跌情况，因市场基本面仍强劲。
印尼橡胶协会(Gapkindo)主席Moenarji Soedargo周一作出上述表示。主要国际橡胶生产商周末刚在印尼举行了一场会议。
“这场会议大概不会促成任何减产，但一些市场人士已预期会有所压抑，”东京一交易员称。“期胶下跌可能也是在反映最近建立的部位遭到解除。”
日本橡胶贸易协会周二发布的数据显示，截至6月10日止，日本港口的生胶库存为4,727吨，较上次的库存数据增加3%。
东京商品交易所(TOCOM) 11月期胶 收跌4.9日圆，报每公斤190.3日圆(1.70美元)，此前曾触及6月8日以来的最低位181.1日圆。
上海期交所主力9月橡胶期货跌105元人民币，收报每吨12,630元(1,849美元)，此前曾触及近一周低点。
新加坡近月7月橡胶期货最新报每公斤139.2美分，下跌2美分。(完) (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 刘秀红/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为