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亚洲 | 2017年 6月 20日 星期二 15:47 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及近两周低点，日本橡胶库存上升

路透东京6月20日 - 指标东京橡胶期货周二延续跌势，触及近两周低点，此前数据显示日本国内橡胶库存上升3%，另外，第二大产胶国印尼表示并不担心近期胶价下跌情况，因市场基本面仍强劲。

印尼橡胶协会(Gapkindo)主席Moenarji Soedargo周一作出上述表示。主要国际橡胶生产商周末刚在印尼举行了一场会议。

“这场会议大概不会促成任何减产，但一些市场人士已预期会有所压抑，”东京一交易员称。“期胶下跌可能也是在反映最近建立的部位遭到解除。”

日本橡胶贸易协会周二发布的数据显示，截至6月10日止，日本港口的生胶库存为4,727吨，较上次的库存数据增加3%。

东京商品交易所(TOCOM) 11月期胶 收跌4.9日圆，报每公斤190.3日圆(1.70美元)，此前曾触及6月8日以来的最低位181.1日圆。

上海期交所主力9月橡胶期货跌105元人民币，收报每吨12,630元(1,849美元)，此前曾触及近一周低点。

新加坡近月7月橡胶期货最新报每公斤139.2美分，下跌2美分。(完) (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 刘秀红/艾茂林)
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