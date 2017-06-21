亚洲橡胶：TOCOM期胶连跌第三天，因油价触及七个月低点

路透东京6月21日 - 指标东京橡胶期约周三连续第三天下跌，徘徊在近两周低点，交易员称，油价下滑触发新的卖盘。

油价周三跌至七个月低位，料将录得20年来上半年的最大价格跌幅，尽管有迹象显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会。

东京商品交易所(TOCOM)橡胶11月合约收低4.0日圆，报每公斤186.3日圆(1.68美元)。盘中稍早跌至183.0日圆低位，接近上日触及的6月8日以来低点181.1日圆。

“卖压加大，因为投资者认为泰国支撑橡胶价格的措施将不会产生太大的影响，”日本大宗商品市场研究公司Commodity Intelligence的高管Masayo Kondo表示。

泰国总理上周表示，内阁批准了帮助橡胶种植户和稳定价格的措施。

国际橡胶联盟(IRCo)战略市场操作委员会上周末举行内部会议，讨论橡胶价格下跌的问题，但讨论细节未向外透露。

上海期交所主力9月橡胶期货跌95元人民币，收报每吨12,565元(1,841美元)。