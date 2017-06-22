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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 16:00 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶止住连跌态势而收升，但油价低迷限制涨幅

路透东京6月22日 - 指标东京橡胶期约周四止住三连跌而收高，但涨幅有限，因上海期胶回吐稍早的涨幅，而油价则保持在数月低位附近。

东京商品交易所(TOCOM)指标期胶在过去三个交易日累计下跌了7.3%。

“TOCOM期胶从近期的跌势中反弹，”一位在东京的交易员说。

东京商品交易所(TOCOM)11月期胶 收报每公斤189.5日圆(1.71美元)，涨3.2日圆。

上海期交所主力9月期胶收报每吨12,410元人民币(1,816美元)，下跌115元人民币，为连续第四日下跌。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶最新交投在每公斤138美分，下跌1.6美分。(完) (编译 王洋/侯雪苹；审校 于春红/张若琪)
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