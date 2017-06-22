亚洲橡胶：TOCOM期胶止住连跌态势而收升，但油价低迷限制涨幅

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透东京6月22日 - 指标东京橡胶期约周四止住三连跌而收高，但涨幅有限，因上海期胶回吐稍早的涨幅，而油价则保持在数月低位附近。
东京商品交易所(TOCOM)指标期胶在过去三个交易日累计下跌了7.3%。
“TOCOM期胶从近期的跌势中反弹，”一位在东京的交易员说。
东京商品交易所(TOCOM)11月期胶 收报每公斤189.5日圆(1.71美元)，涨3.2日圆。
上海期交所主力9月期胶收报每吨12,410元人民币(1,816美元)，下跌115元人民币，为连续第四日下跌。
新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶最新交投在每公斤138美分，下跌1.6美分。(完) (编译 王洋/侯雪苹；审校 于春红/张若琪)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。