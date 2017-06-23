亚洲橡胶：TOCOM期胶微跌，本周下跌6%

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透东京6月23日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五在清淡交投中微跌，本周下跌6%，因投资人担心亚洲供应过剩的问题。
“由于没有新的消息诱因，投资人在周末和下周一6月期约到期前调整仓位，”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa表示。
油价周五也上涨，扳回本周的部分跌幅，不过上半年跌幅仍可能创下近20年最大，因产油国的减产未能有效降低供应过剩。
东京商品交易所(TOCOM)11月期胶收低0.2日圆，报每公斤189.3日圆。本周累计下滑5.8%。
Tazawa表示：“预期TOCOM期胶将限于180-190日圆或170-200日圆，除非基本面有什么意外出现，比如产胶国出现飓风或者发生火灾。”
沪胶报每吨12,670元人民币(1,853美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶报每公斤139.4美分，涨2.1美分。(完) (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 王兴亚/艾茂林)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。