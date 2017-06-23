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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 17:44 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶微跌，本周下跌6%

路透东京6月23日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五在清淡交投中微跌，本周下跌6%，因投资人担心亚洲供应过剩的问题。

“由于没有新的消息诱因，投资人在周末和下周一6月期约到期前调整仓位，”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa表示。

油价周五也上涨，扳回本周的部分跌幅，不过上半年跌幅仍可能创下近20年最大，因产油国的减产未能有效降低供应过剩。

东京商品交易所(TOCOM)11月期胶收低0.2日圆，报每公斤189.3日圆。本周累计下滑5.8%。

Tazawa表示：“预期TOCOM期胶将限于180-190日圆或170-200日圆，除非基本面有什么意外出现，比如产胶国出现飓风或者发生火灾。”

沪胶报每吨12,670元人民币(1,853美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶报每公斤139.4美分，涨2.1美分。(完) (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 王兴亚/艾茂林)
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