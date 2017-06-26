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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 15:25 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨，受油价及沪胶升势提振

路透东京6月26日 - 东京指标橡胶期货周一上涨0.4%，因油价走坚及上海期胶上涨提供支撑。

东京商品交易所(TOCOM)期胶小升，因美元走软激励原油价格上涨1%，但交易员表示，对橡胶需求疲软的疑虑犹存。

东京商品交易所(TOCOM)11月期胶 收涨0.8日圆，报每公斤190.1日圆(1.71美元)，稍早曾触及6月20日以来的最高位195.2日圆。

TOCOM-6月期胶周一到期。

上海期货交易所主力9月期胶涨155元人民币，收报每吨12,730元(1,860美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)因公共假期休市。(完) (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 于春红)
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