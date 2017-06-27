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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 16:40 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶企稳，投资人调整仓位

路透东京6月27日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周二在清淡交投中企稳，投资人在12月合约生效后作出仓位调整，但对于亚洲供应过剩的担忧抵消了油价上涨和日圆走软带来的提振。

油价周二在空头回补的拉动下连续第四日上涨，不过对于全球持续供应过剩的担忧挥之不去。

美元兑日圆周二涨至近五周高点，稍晚美联储主席叶伦将发表讲话。市场预期她将强调对于美国经济前景的乐观看法。

日圆走软令以其他货币购买日圆计价资产更加划算。

东京商品交易所(TOCOM)12月期胶收报每公斤193.6日圆(1.74美元)，与开盘持平，盘中曾一度升至195日圆高点。

“投资者在调整头寸以适应TOCOM期胶从逆价差逐渐转为正价差状态，”Nissan Securities研究部门总经理Hiroyuki Kikukawa说。

“除此之外，没有新的消息，”他并说。

上海期货交易所主力9月期胶涨270元人民币，收报每吨12,955元(1,899.95美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶报每公斤141.0美分，涨0.8美分。(完) (编译 李春喜/汪红英；审校 张涛/艾茂林)
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