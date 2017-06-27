亚洲橡胶：TOCOM期胶企稳，投资人调整仓位

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透东京6月27日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周二在清淡交投中企稳，投资人在12月合约生效后作出仓位调整，但对于亚洲供应过剩的担忧抵消了油价上涨和日圆走软带来的提振。
油价周二在空头回补的拉动下连续第四日上涨，不过对于全球持续供应过剩的担忧挥之不去。
美元兑日圆周二涨至近五周高点，稍晚美联储主席叶伦将发表讲话。市场预期她将强调对于美国经济前景的乐观看法。
日圆走软令以其他货币购买日圆计价资产更加划算。
东京商品交易所(TOCOM)12月期胶收报每公斤193.6日圆(1.74美元)，与开盘持平，盘中曾一度升至195日圆高点。
“投资者在调整头寸以适应TOCOM期胶从逆价差逐渐转为正价差状态，”Nissan Securities研究部门总经理Hiroyuki Kikukawa说。
“除此之外，没有新的消息，”他并说。
上海期货交易所主力9月期胶涨270元人民币，收报每吨12,955元(1,899.95美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶报每公斤141.0美分，涨0.8美分。(完) (编译 李春喜/汪红英；审校 张涛/艾茂林)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。