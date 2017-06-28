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亚洲 | 2017年 6月 28日 星期三 18:15 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周高位，因沪胶走势强劲提振风险偏好

路透东京6月28日 - 指标东京橡胶期货周三跳涨至两周高位，交易员称，上海橡胶期货表现强劲、以及油价隔夜上涨提振了风险偏好。

油价周二上涨近2%，触及一周高位，得益于美元疲软以及空头回补，但报告显示美国石油库存增加之后，油价周三下跌。

东京商品交易所(TOCOM)12月期胶 收涨5.6日圆至每公斤199.2日圆(1.78美元)，盘中触及6月16日以来最高水平202日圆。

“上海期货因预期中国经济指标较佳而上涨。这提振了东京期胶，”乐天证券的商品分析师Satoru Yoshida表示。

上海9月期胶涨285元至每吨13,080元(1,924美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶报每公斤144.0美分，涨1.2美分。

日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，截至6月20日，日本港口天然橡胶库存为4,999吨，比上次库存日期增加5.8%。(完) (编译 孙国玉/张涛；审校 于春红/艾茂林)
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