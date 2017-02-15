亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
TOCOM期胶削减稍早逾3%的跌幅。美联储主席叶伦暗示将加快升息之后，美元守住涨幅，持于三周半高点附近。
TOCOM期胶较上月底触及的逾五年高点下跌约13%，业内消息人士称，胶价上涨打压轮胎制造商。
日本第二大轮胎生产商住友橡胶周二称，原材料成本上升可能将影响2017年获利，该公司预计全年营业利润将下跌逾30%。
东京商品交易所(TOCOM)7月橡胶合约收低6.7日圆，报每公斤319.7日圆(2.80美元)。
上海期交所5月橡胶期货跌340元人民币，收报每吨21,550元(3,138美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)近月3月橡胶合约最新报每公斤227.40美分，下跌4.2美分。(完) (编译 李春喜/于春红; 审校 艾茂林/高琦)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。