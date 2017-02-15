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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 16:02 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势

路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。

TOCOM期胶削减稍早逾3%的跌幅。美联储主席叶伦暗示将加快升息之后，美元守住涨幅，持于三周半高点附近。

TOCOM期胶较上月底触及的逾五年高点下跌约13%，业内消息人士称，胶价上涨打压轮胎制造商。

日本第二大轮胎生产商住友橡胶周二称，原材料成本上升可能将影响2017年获利，该公司预计全年营业利润将下跌逾30%。

东京商品交易所(TOCOM)7月橡胶合约收低6.7日圆，报每公斤319.7日圆(2.80美元)。

上海期交所5月橡胶期货跌340元人民币，收报每吨21,550元(3,138美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月3月橡胶合约最新报每公斤227.40美分，下跌4.2美分。(完) (编译 李春喜/于春红; 审校 艾茂林/高琦)
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