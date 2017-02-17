亚洲橡胶：TOCOM期胶随沪胶暴跌逾6%，因供给疑虑缓解

中德关系：关于电动车配额问题，中德两国获得良好进展
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透东京2月17日 - 指标东京期胶周五随沪胶延续跌势，终场收低6.3%；继泰国计划加售国家储备胶后，供给疑虑持续缓解。
东京工业品交易所(TOCOM)期胶上月底曾触及逾五年高位，令日本轮胎制造商压力沉重。
全球最大轮胎制造商--普利司通财务长Akihiro Eto周五表示，天然橡胶价格今年上半年料仍高居不下，之后则将缓跌。
不过周四以来市场承压，当时有消息称泰国计划进一步释放国储橡胶，因之前的洪水抑制了产出。
东京商品交易所(TOCOM)7月期胶 收低20日圆，每公斤收在296.2日圆(2.61美元)的2月7日以来的最低水平。本周累计下跌5%。
上海期交所5月橡胶期货下挫800元人民币，收报每吨20,380元(2,968美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)近月3月橡胶合约最新报每公斤218美分，下跌6.5美分。(完) (编译 龚芳/王洋; 审校 张明钧)
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。