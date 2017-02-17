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亚洲 | 2017年 2月 17日 星期五 15:47 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶随沪胶暴跌逾6%，因供给疑虑缓解

路透东京2月17日 - 指标东京期胶周五随沪胶延续跌势，终场收低6.3%；继泰国计划加售国家储备胶后，供给疑虑持续缓解。

东京工业品交易所(TOCOM)期胶上月底曾触及逾五年高位，令日本轮胎制造商压力沉重。

全球最大轮胎制造商--普利司通财务长Akihiro Eto周五表示，天然橡胶价格今年上半年料仍高居不下，之后则将缓跌。

不过周四以来市场承压，当时有消息称泰国计划进一步释放国储橡胶，因之前的洪水抑制了产出。

东京商品交易所(TOCOM)7月期胶 收低20日圆，每公斤收在296.2日圆(2.61美元)的2月7日以来的最低水平。本周累计下跌5%。

上海期交所5月橡胶期货下挫800元人民币，收报每吨20,380元(2,968美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月3月橡胶合约最新报每公斤218美分，下跌6.5美分。(完) (编译 龚芳/王洋; 审校 张明钧)
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