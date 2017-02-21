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亚洲 | 2017年 2月 21日 星期二 17:01 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌1%收于一个月低点，受累于沪胶下滑

路透东京2月21日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二收低1%至一个月低点，沪胶下滑累及此间市场连续第五日走低。

TOCOM期胶较上月所及的逾五年高点已累计跌去20%左右，因泰国宣布出售橡胶库存缓解供给疑虑。

不过天然橡胶价格居高一直令轮胎制造商的获利承压。

东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低3日圆，报每公斤292日圆，为1月23日以来最低结算价。

上海期交所主力5月期胶下跌110元，收报每吨20,090元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶最新报每公斤215.7美分，下跌1.3美分。（完） (编译 孙茉莉/高琦 审校 张明钧/刘秀红)
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