亚洲橡胶：TOCOM期胶跌逾5%连七天下滑，收盘创下约七周低点

路透东京2月23日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四大跌逾5%，连续第七日下滑，触及约七周收盘低点，上海期胶尾盘下跌引发了东京期胶在临近收盘时的卖压。

TOCOM 8月期胶 收低14.9日圆，或5.2%，每公斤报269.4日圆，为1月6日以来最低收盘水准，开盘价为284.3日圆。

东京期胶已连跌七天，为2014年9月以来最长连跌态势。过去七天的累计跌幅约为17%，泰国洪水造成的供给忧虑持续缓解，是下跌的原因之一。

“受上海和青岛库存上涨打击，沪胶在尾盘受挫，也引发东京抛盘，”丰商事分析师Jiong Gu称。

上海期交所交投最活跃的5月期胶下滑1,250元人民币，收于每吨18,690元人民币，一度触及1月9日以来最低的18,565元人民币。

交易商称，在沪胶跌破20,000元人民币关键水平后，市场人气受打压。