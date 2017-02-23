亚洲橡胶：TOCOM期胶跌逾5%连七天下滑，收盘创下约七周低点

标题新闻：美国企业4月用于资本投资的借款额同比增长8%--设备租赁和金融协会(ELFA)
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路透东京2月23日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四大跌逾5%，连续第七日下滑，触及约七周收盘低点，上海期胶尾盘下跌引发了东京期胶在临近收盘时的卖压。
TOCOM 8月期胶 收低14.9日圆，或5.2%，每公斤报269.4日圆，为1月6日以来最低收盘水准，开盘价为284.3日圆。
东京期胶已连跌七天，为2014年9月以来最长连跌态势。过去七天的累计跌幅约为17%，泰国洪水造成的供给忧虑持续缓解，是下跌的原因之一。
“受上海和青岛库存上涨打击，沪胶在尾盘受挫，也引发东京抛盘，”丰商事分析师Jiong Gu称。
上海期交所交投最活跃的5月期胶下滑1,250元人民币，收于每吨18,690元人民币，一度触及1月9日以来最低的18,565元人民币。
交易商称，在沪胶跌破20,000元人民币关键水平后，市场人气受打压。
新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶最新报每公斤205.1美分，下跌10.8美分。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 张明钧/艾茂林)
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