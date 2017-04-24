版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 16:09 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及一周高位，受天然橡胶出口限制传闻影响

路透东京4月24日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一触及一周高位，因有传闻称，大型天然橡胶生产商可能会限制出口，而且日本橡胶库存下滑。

国际橡胶联盟(IRCo)主管Titus Suksaard周五称，泰国、印尼和马来西亚可能会限制天然橡胶出口，以降低价格波动性。但他并未详述何将限制出口，以及出口降幅是多少。

交易员表示，TOCOM期胶也受到日圆兑美元下滑的支撑。

日本橡胶贸易协会的数据显示，截至4月10日日本港口的橡胶库存为4,244吨，较上次发布时下降4.1%。

TOCOM 9月期胶合约 收高1.2日圆或0.6%，报每公斤217.2日圆。今日4月合约到期。

上海期交所主力9月期胶下跌20元人民币，收报每吨14,815元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月5月期胶最新报每公斤156美分，下跌0.4美分。(完) (编译 刘秀红/王洋; 审校 于春红/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐