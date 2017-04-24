亚洲橡胶：TOCOM期胶触及一周高位，受天然橡胶出口限制传闻影响

香港股市：黑色暴雨警告期间证券及衍生产品市场如常交易--港交所
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透东京4月24日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一触及一周高位，因有传闻称，大型天然橡胶生产商可能会限制出口，而且日本橡胶库存下滑。
国际橡胶联盟(IRCo)主管Titus Suksaard周五称，泰国、印尼和马来西亚可能会限制天然橡胶出口，以降低价格波动性。但他并未详述何将限制出口，以及出口降幅是多少。
交易员表示，TOCOM期胶也受到日圆兑美元下滑的支撑。
日本橡胶贸易协会的数据显示，截至4月10日日本港口的橡胶库存为4,244吨，较上次发布时下降4.1%。
TOCOM 9月期胶合约 收高1.2日圆或0.6%，报每公斤217.2日圆。今日4月合约到期。
上海期交所主力9月期胶下跌20元人民币，收报每吨14,815元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月5月期胶最新报每公斤156美分，下跌0.4美分。(完) (编译 刘秀红/王洋; 审校 于春红/艾茂林)
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)