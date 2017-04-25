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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 15:44 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，受日圆走弱和沪胶坚挺支撑

路透东京4月25日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周二上涨，从日圆走弱和上海期胶走势坚挺中取得支撑。

另外，一位主要产胶国联合组织的官员暗示，泰国、印尼和马来西亚或限制天然橡胶出口以降低价格波动，也令市场受到支撑。

TOCOM 9月期胶合约 收高1.5日圆，报每公斤218.3日圆。这是4月14日以来最高结算价。

“沪胶上涨以及日圆下跌提振了TOCOM期胶，”东京一位经纪商称。

上海期交所主力9月期胶涨10元人民币收于每吨14,670元人民币(2,131美元)，稍早触及一周高点。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新跌1.1美分，至每公斤158.1美分。 (完) (编译 王洋/孙国玉；审校 艾茂林/于春红)
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