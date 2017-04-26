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亚洲 | 2017年 4月 26日 星期三 16:07 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶五连涨受日圆走贬支撑，但沪胶颓势令涨幅受限

路透东京4月26日 - 在日圆兑美元走贬的协助下，东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周三收高，为连续第五个交易日上涨，但交易员表示，上海期胶表现疲软，令东京期胶涨幅受限。

东京商品交易所(TOCOM)期胶触及一周高位221日圆。由于法国总统大选风险疑虑消退，美元兑日圆小升。

10月TOCOM期胶 收高0.5日圆，至每公斤218.8日圆。

上海期交所主力9月期胶下跌285元人民币，收报每吨14,510元，未能从3月中国天然橡胶进口强劲的数据中获得多少支撑。

新加坡商品交易所(SICOM)近月5月期胶最新报每公斤154.3美分，下跌2.6美分。（完） (编译 蔡美珍/高琦 审校 刘秀红/艾茂林)
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