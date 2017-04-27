亚洲橡胶：TOCOM期胶收于一周低点，沪胶颓势带来压力

路透东京4月27日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周四收于一周低点。经纪商表示，上海期胶表现疲软和油价下跌，带动此间市场下行。

日本国内橡胶库存继续下降，但对于TOCOM期胶几无帮助。

日本橡胶贸易协会周四公布，截至4月20日的日本天然橡胶库存3,923吨，较上个库存日下降7.6%。

油价周四下滑，全球市场供应过剩的总体人气带来压力，但交易员称油价似乎已在当前水平附近寻获支撑。

“TOCOM期胶再度承压，追随沪胶跌势，”东京一位券商称。

10月TOCOM期胶收低3.8日圆创一周结算低位，报每公斤215日圆。

上海期交所交投最活跃的9月期胶跌85元人民币，收于每吨14,610元人民币。