亚洲橡胶：TOCOM期胶收于一周低点，沪胶颓势带来压力

金属期市：期锌触及三周高位，因中国进口数据强劲
路透伦敦5月23日 - 期锌周二触及三周峰值，此前最大金属消费国中国锌进口上升，凸显潜在的供应短缺问题，但期铜价格下跌，因有迹象显示供应充足。
路透东京4月27日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周四收于一周低点。经纪商表示，上海期胶表现疲软和油价下跌，带动此间市场下行。
日本国内橡胶库存继续下降，但对于TOCOM期胶几无帮助。
日本橡胶贸易协会周四公布，截至4月20日的日本天然橡胶库存3,923吨，较上个库存日下降7.6%。
油价周四下滑，全球市场供应过剩的总体人气带来压力，但交易员称油价似乎已在当前水平附近寻获支撑。
“TOCOM期胶再度承压，追随沪胶跌势，”东京一位券商称。
10月TOCOM期胶收低3.8日圆创一周结算低位，报每公斤215日圆。
上海期交所交投最活跃的9月期胶跌85元人民币，收于每吨14,610元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新报每公斤155美分，下跌0.4美分。(完) (编译 张涛/刘秀红；审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦5月23日 - 期锌周二触及三周峰值，此前最大金属消费国中国锌进口上升，凸显潜在的供应短缺问题，但期铜价格下跌，因有迹象显示供应充足。
泛欧STOXX 600指数微升0.2%，开盘疲弱后，随着银行股走高，股指加速上升。德国DAX指数收高0.3%，欧元区蓝筹股指数收高0.5%。
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