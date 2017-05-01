亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩

《全球汇市》美元从六个月半月低位反弹，市场聚焦美联储会议记录
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
TOCOM-10月期胶合约收跌1.7日圆，至每公斤215.6日圆(1.93美元)，盘中最高涨至218.5日圆。
许多亚洲市场因五一假期休市。日本市场因黄金周将从周三至周五休市。
“东京市场早盘受到关于中国库存下降的数据提振，但投资者在长假之前解除部位，市场回吐涨幅，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa表示
上海期货交易所周五表示，最新指定仓库的橡胶库存较上周五减少1.7%。
“所有注意力都将在上海市场。投资者想知道橡胶价格是否正在触底，”Tazawa表示。
“但鉴于泰国政府计划出售橡胶库存，而且落叶季接近尾声，橡胶价格可能继续面临压力，”他说。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/张明钧)
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
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路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。