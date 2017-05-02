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亚洲 | 2017年 5月 2日 星期二 15:20 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周半高位，因日圆走贬且上海期胶上涨

路透东京5月2日 - 指标东京橡胶期货周二涨至逾两周高点，受上海期胶涨势及日圆走贬带动。

东京商品交易所(TOCOM)将从周三至周五因黄金周假期而休市，下周一恢复交易。

美元兑日圆周二触及一个月高位，受美国公债收益率上涨提振；此前美国财长努钦对发行超长期公债的可能性作出评论，美国公债收益率因而上扬。

10月TOCOM期胶收高6.1日圆，报每公斤221.7日圆，盘中触及4月14日以来最高223.9日圆。

上海期交所交投最活跃的9月期胶上涨515元人民币，收于每吨15,245元人民币，盘中一度涨至15,345元人民币，为4月12日以来最高。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新报每公斤159.40美分，涨1.3美分。(完) (编译 于春红/刘秀红；审校 孙茉莉/高琦)
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