亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周半高位，因日圆走贬且上海期胶上涨

台湾股市：连续第三日上涨，电子及金融股跳涨
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
路透东京5月2日 - 指标东京橡胶期货周二涨至逾两周高点，受上海期胶涨势及日圆走贬带动。
东京商品交易所(TOCOM)将从周三至周五因黄金周假期而休市，下周一恢复交易。
美元兑日圆周二触及一个月高位，受美国公债收益率上涨提振；此前美国财长努钦对发行超长期公债的可能性作出评论，美国公债收益率因而上扬。
10月TOCOM期胶收高6.1日圆，报每公斤221.7日圆，盘中触及4月14日以来最高223.9日圆。
上海期交所交投最活跃的9月期胶上涨515元人民币，收于每吨15,245元人民币，盘中一度涨至15,345元人民币，为4月12日以来最高。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新报每公斤159.40美分，涨1.3美分。(完) (编译 于春红/刘秀红；审校 孙茉莉/高琦)
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
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路透5月24日 - 金价周三亚洲盘初持稳，上日为下滑0.7%。投资者等待今日稍晚将公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录，以研判升息线索。 0057 GMT，现货金 上涨0.1%，报每盎司1,252.32美元。 美国期金 下跌0.3%，报1,252.1美元。 美元周三盘初持坚，兑其他主要货币从六个半月低位反弹。 美国费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，下个月升息“有明显的可 能性”，并表示若月度通胀数据再次令人失望，可能促使美国联邦储备理 事会(美联储/FED)推迟升息。 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前 美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就 业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未 来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补 助计划支出，同时增加军费开