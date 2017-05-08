亚洲橡胶：TOCOM期胶收挫近7%，受沪胶跌至近八个月低点拖累

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透东京5月8日 - 指标东京橡胶期货周一重挫约7%，因供给过剩疑虑犹存，上海期胶暴跌至近八个月低点，拖累东京期胶。
“上海市场趋势偏空带头下杀，”日产证券研究主管Hiroyuki Kikukawa称。
“由于油价低迷、美国汽车销售走弱、及东南亚产胶国割胶淡季接近尾声，东京和上海市场皆料将持续信心疲软，”他称。
东京商品交易所(TOCOM)的10月期胶 收跌15.1日圆或6.8%，至每公斤206.6日圆，为2月以来的最大单日跌幅，盘中曾触及4月20日以来的最低位205.1日圆。
上海期交所交投最活跃的9月期胶跌240元人民币，收报每吨13,565元(1,965美元)，此前一度低见13,520元，创下去年9月14日以来的最低。
“如果TOCOM指标期胶跌破关键水位200日圆，抛盘可能加剧，”Kikukawa称。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新报每公斤146.5美分，跌2.4美分。(完) (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 王洋/艾茂林)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选