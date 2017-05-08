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亚洲 | 2017年 5月 8日 星期一 17:02 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收挫近7%，受沪胶跌至近八个月低点拖累

路透东京5月8日 - 指标东京橡胶期货周一重挫约7%，因供给过剩疑虑犹存，上海期胶暴跌至近八个月低点，拖累东京期胶。

“上海市场趋势偏空带头下杀，”日产证券研究主管Hiroyuki Kikukawa称。

“由于油价低迷、美国汽车销售走弱、及东南亚产胶国割胶淡季接近尾声，东京和上海市场皆料将持续信心疲软，”他称。

东京商品交易所(TOCOM)的10月期胶 收跌15.1日圆或6.8%，至每公斤206.6日圆，为2月以来的最大单日跌幅，盘中曾触及4月20日以来的最低位205.1日圆。

上海期交所交投最活跃的9月期胶跌240元人民币，收报每吨13,565元(1,965美元)，此前一度低见13,520元，创下去年9月14日以来的最低。

“如果TOCOM指标期胶跌破关键水位200日圆，抛盘可能加剧，”Kikukawa称。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新报每公斤146.5美分，跌2.4美分。(完) (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 王洋/艾茂林)
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