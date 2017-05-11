版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 11日 星期四 18:25 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨2.2%，受日圆贬值及沪胶上涨牵引

路透东京5月11日 - 指标东京橡胶期货周四收高2.2%，受助于日圆走贬及上海期胶上涨。

全球最大天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry Pcl一名高阶主管周四表示，在中国经济仍存在不确定性之际，胶价料走势震荡。

东京商品交易所(TOCOM)10月期胶 收高4.7日圆至每公斤213.8日圆(1.87美元)。

上海期交所交投最活跃的9月期胶上涨190元人民币，收于每吨13,725元人民币，自前一交易日所及八个月低位回升。

新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶最新报每公斤149.20美分，上涨1.2美分。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 蔡美珍/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐