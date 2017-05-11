亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨2.2%，受日圆贬值及沪胶上涨牵引

全球最大天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry Pcl一名高阶主管周四表示，在中国经济仍存在不确定性之际，胶价料走势震荡。

上海期交所交投最活跃的9月期胶上涨190元人民币，收于每吨13,725元人民币，自前一交易日所及八个月低位回升。