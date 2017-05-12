亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第四日上涨，受助于油价走坚

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
路透东京5月12日 - 指标东京橡胶期货周五连续第四日上涨，经纪商称这得益于油价坚挺的支撑。
东京商品交易所(TOCOM)期胶在本周初触及三周低点之后，持续复苏。
油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
东京商品交易所(TOCOM)10月期胶收高0.7日圆，至每公斤214.5日圆。
上海期交所9月期胶上涨25元人民币，收报每吨13,540元，本周稍早曾触及八个月低点。
新加坡商品交易所(SICOM)近月合约6月期胶最新报每公斤148.50美分，下跌1.5美分。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/艾茂林)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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