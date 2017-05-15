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亚洲 | 2017年 5月 15日 星期一 17:52 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连涨五日并触及一周高点，受沪胶涨势带动

路透东京5月15日 - 指标东京期胶周一连续第五个交易日上涨，并触及一周高点，受沪胶上涨及近月期货下周到期前出现的一波涨势带动。

东京商品交易所(TOCOM) 10月期胶 收涨4.9日圆或2.3%，报每公斤219.4日圆(1.93美元)，盘中曾触及5月8日以来的最高位220.4日圆。

“TOCOM的5月期胶领涨，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa称。

“还有未平仓5月橡胶期货的投资者急着轧平，这帮助提振了其他月份橡胶期货的价格，”他说。

将在5月25日到期的5月合约跳涨6.4日圆收于每公斤284.9日圆。

TOCOM注册仓库的天然橡胶库存已降至逾六年最低，受泰国1月洪灾导致减产，以及中国橡胶价格上涨吸引供应流出日本等影响。

最新的库存报告显示，截至4月30日，TOCOM注册仓库的橡胶库存为1,247吨，较上年同期骤减85%，创2010年7月以来最低。

上海期交所9月期胶上涨175元人民币，收报每吨13,715元(1,989美元)，从上周中期触及的八个月低点反弹。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约6月期胶最新报每公斤151.2美分，上涨2.6美分。(完) (编译 侯雪苹/汪红英；审校 艾茂林/张明钧)
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