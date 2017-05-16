亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨3.9%至五周高点，受油价上涨及供应收紧提振

《中国重要政经日程》--6月21日-9月3日
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路透东京5月16日 - 指标东京期胶周二触及五周高点，并连续第六日上涨，受油价上涨及东京商品交易所(TOCOM)仓库实物供应收紧提振。
油价周二续涨，两大产油国沙特阿拉伯与俄罗斯周一达成共识，认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩。
TOCOM-10月期胶 收涨8.6日圆或3.9%，报每公斤228.0日圆(2.01美元)，为4月11日以来最高收位。
东京一交易商称，“指标期胶上扬，追随近月合约的大涨势头，由于TOCOM橡胶库存较低，投资者蜂拥在该近月合约下周到期前进行结算。”
TOCOM-5月合约涨12.5日圆，收报每公斤297.4日圆，该合约将于5月25日到期。
截至4月30日，TOCOM橡胶库存为1,247吨，较上年同期下降85%，而且是2010年7月以来最低，这一水平已低到足以触发价格突变。
上海期交所9月橡胶合约涨250元人民币，报每吨13,925元，从上周触及的八个月低位反弹。
新加坡SICOM-6月橡胶合约最新报每公斤155.3美分，涨3.8美分。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 孙国玉/艾茂林)
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--佐丹奴称，受季节因素刺激及内地电商业务增长持续，预计将对公司截至今年6月30日止中期业绩增长有正面贡献，同时再次指出可能回购股份。
--两个月前同步停牌的上海莱士与同方股份同时披露停牌进展，公告内容简短却分量十足：同方股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海莱士股东持有的不超过29.9%股份，同时配套募集资金。上海莱士还表示，本次交易可能会导致公司实际控制人发生变更。公告虽未披露交易金额，但以上海莱士1,000亿市值推算，29.9%股权对应的交易价格可能高达300亿元。