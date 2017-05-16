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亚洲 | 2017年 5月 16日 星期二 17:14 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨3.9%至五周高点，受油价上涨及供应收紧提振

路透东京5月16日 - 指标东京期胶周二触及五周高点，并连续第六日上涨，受油价上涨及东京商品交易所(TOCOM)仓库实物供应收紧提振。

油价周二续涨，两大产油国沙特阿拉伯与俄罗斯周一达成共识，认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩。

TOCOM-10月期胶 收涨8.6日圆或3.9%，报每公斤228.0日圆(2.01美元)，为4月11日以来最高收位。

东京一交易商称，“指标期胶上扬，追随近月合约的大涨势头，由于TOCOM橡胶库存较低，投资者蜂拥在该近月合约下周到期前进行结算。”

TOCOM-5月合约涨12.5日圆，收报每公斤297.4日圆，该合约将于5月25日到期。

截至4月30日，TOCOM橡胶库存为1,247吨，较上年同期下降85%，而且是2010年7月以来最低，这一水平已低到足以触发价格突变。

上海期交所9月橡胶合约涨250元人民币，报每吨13,925元，从上周触及的八个月低位反弹。

新加坡SICOM-6月橡胶合约最新报每公斤155.3美分，涨3.8美分。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 孙国玉/艾茂林)
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