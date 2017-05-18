亚洲橡胶：TOCOM期胶收挫2.8%结束七日涨势，受日圆飙涨打压

路透东京5月18日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周四挫跌，受日圆兑美元大涨影响，而且投资者对过去七日涨势落袋为安，期胶价格曾在这七日期间涨至五周高位。

美元指数在接近六个月低位徘徊，因美国政治危机貌似加剧，有可能会延缓总统特朗普实施经济刺激计划的努力。

美元/日圆周三大跌2.09%，为去年7月29日以来最大跌幅，周四又进一步下滑至三周低位110.53日圆。

东京工业品交易所(TOCOM)的10月期胶 收低6.4日圆，或2.8%，报每公斤223.3日圆，脱离上日触及的五周高位。

“由于日圆跳涨，东京期胶遭遇卖盘。”乐天证券的大宗商品分析师Satoru Yoshida说道。

“如果日圆继续走强，或者中国需求持续疲弱，那么东京期胶价格料将承受更大的压力。”他表示。

上海主力9月期胶下跌360元人民币，收报每吨13,490元。