亚洲橡胶：TOCOM期胶创1月底以来最大周线涨幅

路透东京5月19日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周五上涨，受助于日圆兑美元走软，之前公布的美国经济数据好于预期，令焦点重回美国升息上，期胶本周周线上涨近5%。

费城联储公布报告显示，美国5月制造业活动指数大幅上升，且上周美国初请失业金人数意外下降。

日圆走软会令以日圆计价资产对于其他货币持有者而言变得更加便宜。

东京工业品交易所(TOCOM)的10月期胶 收高1.6日圆，或0.7%，报每公斤224.9日圆，今日盘中曾一度跌至216.2日圆。

本周该合约累计上涨4.8%，创下1月末以来最大单周涨幅。

“除了日圆走弱以外，上海期胶上涨以及TOCOM仓库的供给紧张，都支撑了东京期胶的价格，”丰商事分析师Jiong Gu表示。

美元兑日圆小跌0.1%至111.36，但得以保住周四的多数涨幅。

上海主力9月期胶上涨230元人民币，收报每吨13,775元。本周累计上涨1%。

将于5月25日到期的5月TOCOM橡胶合约本周飙升11%，收报每公斤309.5日圆，因为市场担心实货供给较少。

截至4月30日，TOCOM仓库橡胶库存JRU-WRHSTX-TOT为1,247吨，比上年同期低85%，并且是2010年7月来最低。这一库存水平足以构成价格突然波动风险。