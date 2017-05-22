亚洲橡胶：TOCOM期胶延续涨势，受油价走强提振

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月22日 - 周一指标东京期胶涨势延续至第二日，从油价走强中获得支撑。目前市场对石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议可能延续至明年的预期日益升温，提振了油价。
经纪商表示，东京商品交易所(TOCOM)期胶也因TOCOM与上海期胶之间的套利机会而上涨。
“也有揣测认为，泰国供应未来将有所紧缩，”东京一位经纪商表示。
东京工业品交易所(TOCOM)的10月期胶 收高2.8日圆，或1.2%，报每公斤227.7日圆(2.04美元)，盘中触及5月17日以来最高的233日圆。
上海主力9月期胶上涨180元人民币，每吨收报13,850元人民币(2,010美元)，稍早曾触及近三周高位14,290元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)近月6月期胶最新报每公斤155美分，上涨1.7美分。(完) (编译 王颖/王琛；审校 艾茂林/高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为