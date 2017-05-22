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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 15:18 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶延续涨势，受油价走强提振

路透东京5月22日 - 周一指标东京期胶涨势延续至第二日，从油价走强中获得支撑。目前市场对石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议可能延续至明年的预期日益升温，提振了油价。

经纪商表示，东京商品交易所(TOCOM)期胶也因TOCOM与上海期胶之间的套利机会而上涨。

“也有揣测认为，泰国供应未来将有所紧缩，”东京一位经纪商表示。

东京工业品交易所(TOCOM)的10月期胶 收高2.8日圆，或1.2%，报每公斤227.7日圆(2.04美元)，盘中触及5月17日以来最高的233日圆。

上海主力9月期胶上涨180元人民币，每吨收报13,850元人民币(2,010美元)，稍早曾触及近三周高位14,290元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月期胶最新报每公斤155美分，上涨1.7美分。(完) (编译 王颖/王琛；审校 艾茂林/高琦)
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