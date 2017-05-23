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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 15:28 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶因油价持坚而触及六周高位

路透东京5月23日 - 指标东京期胶周二盘中因油价持坚而触及六周高位，但收盘时回吐部分涨幅，受油价抹去稍早升幅拖累。

下午油价回吐稍早涨幅，因美国总统特朗普提议出售美国半数的战略石油储备。

东京工业品交易所(TOCOM)近月期胶在清淡交投中大幅上涨，部分行业消息人士称，这反映出大多数无意接收或进行实货交付的市场参与者已在周四到期之前平仓。

东京工业品交易所(TOCOM)的10月期胶 收高5.4日圆，报每公斤233.1日圆(2.10美元)，盘中触及4月11日以来最高的235.4日圆。

“TOCOM期胶很大程度是积极反映油价的变动，同时也一直是许多投资人的焦点所在，”一名东京经纪商表示。

上海主力9月期胶下跌65元人民币，收报每吨13,960元人民币(2,026美元)，稍早曾触及近三周高位。

海关周二公布数据显示，中国上月天然橡胶进口较上年同期成长22.4%至259,185吨。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月期胶最新报每公斤157美分，上涨0.8美分。(完) (编译 王琛/张明钧; 审校 于春红/艾茂林)
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