亚洲橡胶：TOCOM期胶因油价持坚而触及六周高位

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月23日 - 指标东京期胶周二盘中因油价持坚而触及六周高位，但收盘时回吐部分涨幅，受油价抹去稍早升幅拖累。
下午油价回吐稍早涨幅，因美国总统特朗普提议出售美国半数的战略石油储备。
东京工业品交易所(TOCOM)近月期胶在清淡交投中大幅上涨，部分行业消息人士称，这反映出大多数无意接收或进行实货交付的市场参与者已在周四到期之前平仓。
东京工业品交易所(TOCOM)的10月期胶 收高5.4日圆，报每公斤233.1日圆(2.10美元)，盘中触及4月11日以来最高的235.4日圆。
“TOCOM期胶很大程度是积极反映油价的变动，同时也一直是许多投资人的焦点所在，”一名东京经纪商表示。
上海主力9月期胶下跌65元人民币，收报每吨13,960元人民币(2,026美元)，稍早曾触及近三周高位。
海关周二公布数据显示，中国上月天然橡胶进口较上年同期成长22.4%至259,185吨。
新加坡商品交易所(SICOM)近月6月期胶最新报每公斤157美分，上涨0.8美分。(完) (编译 王琛/张明钧; 审校 于春红/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为