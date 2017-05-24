亚洲橡胶：TOCOM期胶追随沪胶收低，此前中国债信评级遭降

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月24日 - 指标东京期胶周三回吐涨幅收低，追随沪胶急剧下跌走势。此前穆迪调降了中国的债信评级。
国际评级机构穆迪周三近30年来首次调降中国债信评级，并称随着经济增长放缓和债务继续增加，预计中国的财政实力将在未来几年受到损害。
中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
东京一经纪商称：“债信评级下调会对个别公司有影响，或许会不得不出脱一些在TOCOM的部位。”
在日圆/美元表现疲弱以及油价坚挺的带动下，TOCOM期胶早盘触及六周高点。
东京商品交易所(TOCOM)10月期胶收低4.4日圆报每公斤228.7日圆，此前创4月11日以来最高位236.7。
9月沪胶跌380元人民币，报每吨13,700元，周二曾触及近三周高点。
新加坡近月6月期胶最新报154.40美分，跌1.3美分。(完) (编译 张涛/孙茉莉; 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为