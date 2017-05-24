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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 15:13 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶追随沪胶收低，此前中国债信评级遭降

路透东京5月24日 - 指标东京期胶周三回吐涨幅收低，追随沪胶急剧下跌走势。此前穆迪调降了中国的债信评级。

国际评级机构穆迪周三近30年来首次调降中国债信评级，并称随着经济增长放缓和债务继续增加，预计中国的财政实力将在未来几年受到损害。

中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。

东京一经纪商称：“债信评级下调会对个别公司有影响，或许会不得不出脱一些在TOCOM的部位。”

在日圆/美元表现疲弱以及油价坚挺的带动下，TOCOM期胶早盘触及六周高点。

东京商品交易所(TOCOM)10月期胶收低4.4日圆报每公斤228.7日圆，此前创4月11日以来最高位236.7。

9月沪胶跌380元人民币，报每吨13,700元，周二曾触及近三周高点。

新加坡近月6月期胶最新报154.40美分，跌1.3美分。(完) (编译 张涛/孙茉莉; 审校 蔡美珍/艾茂林)
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