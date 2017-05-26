亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周低点，尾随油价走低

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月26日 - 指标东京期胶价格周五触及两周低点，石油输出国组织(OPEC)与部分非成员国决定展延现有的减产协议之后，那些原先预期扩大减产的投资人感到失望，导致油价下跌，进而拖累胶价。
日圆兑美元上涨，亦让东京商品交易所(TOCOM)的期胶价格承压。
“橡胶市场受到原油价格影响，美国即将进入阵亡将士纪念日长周末、欧洲则也将进入银行假期，似乎促成市场人士平仓，”一名驻东京的经纪商称。
东京商品交易所(TOCOM)新的11月期胶合约周五盘初报223.3日圆(2.01美元)，收跌10.3日圆，报每公斤213日圆，为5月10日以来最低结算价。
该指标合约盘中稍早曾触及212日圆，为5月11日以来最低；本周收跌5.3%，周线跌幅为六周来最大。
上海9月期胶合约每吨收跌300元人民币，收报13,465元人民币(1,964美元)，稍早曾触及一周低点。
新加坡近月6月期胶合约最新报每公斤151.2美分，下跌2.8美分。(完) (编译 张明钧/李春喜 审校 高琦/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为