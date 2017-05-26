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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 15:23 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周低点，尾随油价走低

路透东京5月26日 - 指标东京期胶价格周五触及两周低点，石油输出国组织(OPEC)与部分非成员国决定展延现有的减产协议之后，那些原先预期扩大减产的投资人感到失望，导致油价下跌，进而拖累胶价。

日圆兑美元上涨，亦让东京商品交易所(TOCOM)的期胶价格承压。

“橡胶市场受到原油价格影响，美国即将进入阵亡将士纪念日长周末、欧洲则也将进入银行假期，似乎促成市场人士平仓，”一名驻东京的经纪商称。

东京商品交易所(TOCOM)新的11月期胶合约周五盘初报223.3日圆(2.01美元)，收跌10.3日圆，报每公斤213日圆，为5月10日以来最低结算价。

该指标合约盘中稍早曾触及212日圆，为5月11日以来最低；本周收跌5.3%，周线跌幅为六周来最大。

上海9月期胶合约每吨收跌300元人民币，收报13,465元人民币(1,964美元)，稍早曾触及一周低点。

新加坡近月6月期胶合约最新报每公斤151.2美分，下跌2.8美分。(完) (编译 张明钧/李春喜 审校 高琦/艾茂林)
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