亚洲橡胶：TOCOM期胶收高2.3%触及一周高位，归功沪胶飙升及油价走强

路透东京7月12日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周三涨逾2%触及一周高位，重新站上关键的200日圆水准，受到沪胶飙升及油价上涨提振。

“今日涨势受沪胶大幅上涨带动，”丰商事分析师Jiong Gu表示，并称中国汽车销售表现稳健是一个支撑因素。中国为全球最大橡胶消费国。

中国汽车工业协会周二公布的数据显示，6月中国整体汽车销量同比增长4.5%至217万辆，一改之前两个月的疲软态势。

“中国汽车经销商的汽车库存正在下降，上海和青岛的橡胶库存整体增速在放缓，这给出正面信号，”他表示。

TOCOM指标12月期胶 收涨4.5日圆或2.3%，至每公斤201.8日圆(1.78美元)，盘中曾创下7月4日以来最高水平203.8日圆。

上海期交所主力9月橡胶合约大涨420元人民币，收盘升至每吨13,235元(1,950美元)，此前触及一周高点13,420元。

“我预计上海期胶将在13,000-13,500元，TOCOM期胶在200-250日圆之间波动一段时间，投资者亦会关注日圆走势，”丰商事的Jiong Gu表示。

美元兑日圆周三逆转走势下跌0.2%至113.675日圆。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三、周四将在国会发表半年度货币政策证词陈述，在此之前投资者保持谨慎。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶最新涨2.8美分，至每公斤149.9美分。(完) (编译 刘秀红/孙国玉；审校 高琦/于春红)