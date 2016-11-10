美国大选后商品交易爆量 TOCOM系统因故障暂停交易

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月10日 - 东京工业品交易所(TOCOM)自周四盘初开始已两度暂停交易，其中至少一次是因为特朗普意外赢得美国总统选举后，合约交易爆量导致系统故障。
TOCOM提供橡胶及黄金等大宗商品交易。TOCOM表示，由于买卖单爆增，电脑系统几乎达到最大处理容量极限后，晚盘交易在周三1815GMT暂停，较平常提前两个多小时。
TOCOM之后又在周四0100GMT到0145GMT停止交易，但并未说明原因，但TOCOM表示，有可能是晚盘暂停交易造成的影响。
TOCOM表示，除了较早收盘的橡胶之外，晚盘暂停交易影响了所有其他商品。TOCOM周四开盘时情况原本一切正常。
共和党人特朗普意外当选美国总统，粉碎了民主党人希拉里入主白宫的希望。
TOCOM发言人称，9月底时TOCOM引入了由大阪证交所开发的新交易系统，使得交易处理能力提高一倍，但还是决定暂停交易。他拒绝说明当前的交易处理能力。
“由于美国总统大选，下单量几乎达到了极限，”他说道。“如果交易继续，可能导致突然宕机，所以我们在下单量达到上限之前暂停了交易。”
他还称TOCOM可能考虑提高交易处理能力，防止再次发生此类情况。(完)
(编译 蔡美珍/王琛；审校 白云/徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。