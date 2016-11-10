美国大选后商品交易爆量 TOCOM系统因故障暂停交易

路透东京11月10日 - 东京工业品交易所(TOCOM)自周四盘初开始已两度暂停交易，其中至少一次是因为特朗普意外赢得美国总统选举后，合约交易爆量导致系统故障。

TOCOM提供橡胶及黄金等大宗商品交易。TOCOM表示，由于买卖单爆增，电脑系统几乎达到最大处理容量极限后，晚盘交易在周三1815GMT暂停，较平常提前两个多小时。

TOCOM之后又在周四0100GMT到0145GMT停止交易，但并未说明原因，但TOCOM表示，有可能是晚盘暂停交易造成的影响。

TOCOM表示，除了较早收盘的橡胶之外，晚盘暂停交易影响了所有其他商品。TOCOM周四开盘时情况原本一切正常。

共和党人特朗普意外当选美国总统，粉碎了民主党人希拉里入主白宫的希望。

TOCOM发言人称，9月底时TOCOM引入了由大阪证交所开发的新交易系统，使得交易处理能力提高一倍，但还是决定暂停交易。他拒绝说明当前的交易处理能力。

“由于美国总统大选，下单量几乎达到了极限，”他说道。“如果交易继续，可能导致突然宕机，所以我们在下单量达到上限之前暂停了交易。”

他还称TOCOM可能考虑提高交易处理能力，防止再次发生此类情况。(完)