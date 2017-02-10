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国际财经 | 2017年 2月 10日 星期五 15:04 BJT

高田预计全年净损640亿日圆 受安全气囊召回相关费用拖累

路透东京2月10日 - 日本汽车安全气囊生产商高田(7312.T)周五称，全年料录得亏损，因预计全球大规模产品召回相关费用将蚕食掉公司获利。

高田预计，3月底结束的本财年净亏损640亿日圆(5.6274亿美元)，此前预期净利200亿日圆。

这将是高田几年来第三度录得年度净损，去年已净损211亿日圆。

高田面临数以十亿美元计的其它召回相关的费用压力，该公司一直在寻求主导其重组的投资方。知情消息人士已向路透表示，美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)已被选为高田重组交易的最后候选投资方。(完)

(编译 王琛；审校 蔡美珍)

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