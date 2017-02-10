高田预计全年净损640亿日圆 受安全气囊召回相关费用拖累

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透东京2月10日 - 日本汽车安全气囊生产商高田(7312.T)周五称，全年料录得亏损，因预计全球大规模产品召回相关费用将蚕食掉公司获利。
高田预计，3月底结束的本财年净亏损640亿日圆(5.6274亿美元)，此前预期净利200亿日圆。
这将是高田几年来第三度录得年度净损，去年已净损211亿日圆。
高田面临数以十亿美元计的其它召回相关的费用压力，该公司一直在寻求主导其重组的投资方。知情消息人士已向路透表示，美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)已被选为高田重组交易的最后候选投资方。(完)
(编译 王琛；审校 蔡美珍)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”