路透专访：日本东京海上将在北美保险业寻找更多收购机会--CEO

由于在海外迅速扩张，东京海上的海外业务保费收入在过去10年增长近九倍，而国内非寿险的保费收入同期增长约30%。

永野毅指出，东京海上一直保持一份10-20家公司的全球潜在收购目标名单，而且予以密切关注，在每月的高管会议上讨论可能性。他拒绝透露公司在并购方面的预算。

“我们一直关注这些企业的变动及执行长的讲话，”他称。“我们花时间来筛选出希望建立联系的企业，我认为这造就成功的并购。”

分析师称，东京海上有充裕资金进行并购。该公司市值约320亿美元，过去10年在海外并购耗资约80亿美元。

永野毅称，在亚洲有意在泰国和印尼进行并购。不过他提醒，该地区有机会的并购案很少，价格已经过高。

他也表示，公司希望未来三年股东权益报酬率(ROE)至少要达到8%，当前会计年度预计为7.4%。