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时事要闻 | 2016年 9月 23日 星期五 08:57 BJT

东京东南发生6.4级地震--美国地质调查局

路透9月23日 - 据美国地质调查局(USGS)，周五上午日本东京东南发生强烈地震，初步测定规模为6.4级。

USGS称，震央位于东京东南232公里(144英里)，震源深度很浅，为10公里(6英里)。(完)

(编译 王颖；审校 戴素萍)

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