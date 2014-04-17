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时事要闻 | 2014年 4月 18日 星期五 07:24 BJT

日本东京地区发生4.7级地震 无海啸预警及损失报告

路透东京4月18日 -日本放送协会(NHK)报导，周五早上日本东部发生地震，初步报告震级为4.7级，影响地区包括首都东京，但并无引起海啸的危险，也没有关于损失情况的即时报告。

震中位于东京东北部。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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