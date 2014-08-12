东京电力可能拆分水电和可再生能源业务--消息

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京8月12日 - 熟悉情况的消息人士表示，日本东京电力(9501.T)可能将其水电和可再生能源业务拆分成一个独立的部门。该公司正努力从2011年的福岛核事故中恢复元气，这是重整方案的一部分。
东京电力已经接连草拟了多个财务重整计划，政府1月份批准的计划取决于重启柏崎刈羽核电站，以削减矿物燃料成本，但重启遭到当地政府的强烈反对。
一位消息人士称，鉴于柏崎刈羽核电站不会很快重新启动，以及日本推进改革以实现电力行业完全自由化，该公司必须考虑进一步的措施。消息人士未获授权向媒体发表言论。
东京电力早已计划拆分成一家控股公司旗下的三个部门。
公司发言人在电话中表示，东电正在考虑分拆为若干部门，同属一家控股公司，但尚未作出决定。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎在一份联合声明中表示，双方一致认为两国间的双边经济谈判将围绕三个政策支柱进行，并将在近期内达成实质性结果。
路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。