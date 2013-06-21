东京法院裁定三星侵犯苹果“反弹”专利

东京一家法院周五裁定，三星电子早前几款畅销智能手机侵犯了竞争对手苹果的“反弹”功能专利。通过“反弹”这一功能，用户在智能手机和平板电脑上滚动到电子文档末尾时，图标将会抖动并回到原处。三星与苹果正在10个国家展开专利大战。路透