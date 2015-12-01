东京米其林指南出炉 连续第九年蝉联米其林美食之都荣耀

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透东京12月1日 - 2016年东京米其林指南出炉，一家拉面馆跻身这一榜单，同时东京连续第九年保持世界米其林餐厅之都的荣耀。
其中一家米其林三星餐厅以河豚知名，另一家寿司店的主厨年近九旬。
该指南还新增了超值美食栏目，推介主打日式咖喱和饺子等相对便宜饮食的餐馆。
“东京的餐厅数量非常多，种类非常丰富，非常适合品尝美食，”米其林指南国际总监Michael Ellis在声明中称。
东京13家餐厅跻身米其林三星餐厅，比去年增加了一家，提供传统美食的Kohaku从二星升级为三星。
Tsuta成为米其林一星餐厅，这是世界上首个成为米其林餐厅的拉面馆。
米其林发言人表示，东京共有217家米其林餐厅，少于去年的267家，但仍是世界之最。
东京13家米其林三星餐厅包括神乐坂石川（Ishikawa）、青山（Esaki）、神田（Kanda）、Quintessence、虎白（Kohaku）、鮨齐藤（Saito）、Joel Robuchon、数寄屋桥次郎（Sukiyabashi Jiro Honten）、牧村（Makimura）、臼杵河豚山田屋（Yamadaya）、麻布幸村（Yukimura）、吉武寿司（Yoshitake）和龙吟（Ryugin）。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
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