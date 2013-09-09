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路透中文体育短讯 | 2013年 9月 9日 星期一 18:34 BJT

东京成功申奥料提振经济

日本东京击败马德里和伊斯坦布尔，赢得2020年奥运会举办权，预计这会提振日本经济，刺激其从长达20年的滞胀局面中复苏，并帮助其从2011年地震和海啸中振作。 据东京申奥委员会估计，申奥成功会对经济的带动效应超过3万亿日圆(300亿美元)，并创造15万个就业机会。路透

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