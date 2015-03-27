东京为全球零售商在亚太首选城市 京沪跻身前十--调研报告

路透上海3月27日 - 全球最大商业地产服务及投资公司--世邦魏理仕(CBG.N)最新调研报告指出，日本东京仍是全球零售商进军亚太市场的首选城市，新加坡、台北和香港排名第二至第四位，北京和上海排名第五和第七位。

世邦魏理仕中国区研究部主管、执行董事陈仲伟认为，长期以来，全球零售商在亚太区的扩张策略一直以东京、香港等更为成熟的市场作为突破口，并以此为基础向其它城市扩张。日本经济复苏促进国内消费增长，2020年奥运会落户东京，以及日本旅游市场的快速增长等诸多利好因素促使东京成为亚太区门户市场。

他指出，作为门户市场，新加坡和香港对新品牌零售商的吸引力也在不断加强。然而，香港零售商正面临中国大陆游客对奢侈品需求下降的挑战。另外，新加坡劳动力持续短缺也将成为零售商在该国扩张的主要担忧。

去年第四季，北京零售物业市场供应量创历史新高，国际品牌需求强劲，餐饮零售商积极扩张，新增供应带动快时尚品牌活跃度有所回升。与此同时，集合店/买手店则继续受业主青睐，并向单一品类集合店，或结合书店、咖啡馆等体验型业态的集合店等更精细化及多元化的方向发展。

世邦魏理仕中国区商业服务部资深董事储祥昀指出，2015年，尽管零售商对扩张持更加谨慎的态度，但亚太区零售市场仍会继续增长。零售商将更加注重门店网络的战略规划，聚焦优质零售项目。

世邦魏理仕认为，就零售业态来讲，大众餐饮零售商在亚太区表现将最为活跃。亚太区消费者对新消费理念跃跃欲试，业主也热衷于提供更多餐饮场所的选择。

顶尖奢侈品集团的附属品牌及新品牌的零售商将会引领奢侈品牌在亚太区的扩张。这些品牌将会更加多样化，但只会进行小规模的扩张，主要聚焦于日本、新加坡、香港、澳大利亚等发达市场。由于中国的反腐运动，这些零售商在中国的扩张热情下降。

报告指出，去年亚太市场迎来464家新增零售商，较上年增长23%，其中美资零售商占比最大，意大利和法国零售商并列第二。在新增零售商中，奢侈品与商务时尚品牌占比最大，达22.6%；而咖啡与餐饮零售商增幅最大，2014年其占比达22.4%，而2013年占比仅为14.8%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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